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رياضة

حسام البدري مدربًا لأهلي بنغازي الليبي خلال ساعات

حسام البدري، فيتو
حسام البدري، فيتو

دخلت إدارة نادي الأهلي بنغازي الليبي في مفاوضات جادة للتعاقد مع حسام البدري مدرب منتخب المصري الأسبق، لخلافة الصربي أرسوف ديجان المدير الفني الحالي للفريق الليبي.

ديجان يقترب من الرحيل عن أهلي بنغازي 

ويبدو أن أيام الصربي أرسوف ديجان المدير الفني الحالي لنادي الأهلي بنغازي، والذي استلم مهمة تدريب الفريق الليبي في يوليو الماضي باتت معدودة، بعدما استقر مسؤولو النادي على الاستغناء عن خدماته وذلك خلال الساعات المقبلة.

وقاد المدرب الصربي الأهلي بنغازي هذا الموسم في مباراتين رسميتين فقط، وذلك في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت فشل الفريق في المضي قدمًا في هذه المسابقة بخسارته أمام الهلال السوداني في بنغازي بهدف وحيد، والتعادل في ملعب جوبا بهدف، كما فشل الفريق في تحقيق الفوز حتى اللحظة في بطولة عمر المختار الودية بخسارته أمام الأولمبي وتعادله مع الصداقة.

حسام البدري يعترف بوجود مفاوضات مع أهلي بنغازي

وكشف حسام البدري، عن وجود مفاوضات جادة مع إدارة نادي أهلي بنغازي لتولي مهمة تدريب الفريق الليبي خلال الفترة المقبلة، قائلًا في تصريح خاص مقتضب لموقع وين وين: "هناك مفاوضات بالفعل مع النادي الليبي وتسير بشكل جيد، ولكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق النهائي".

وتقدم البدري في مطلع أبريل الماضي باستقالة مفاجئة من تدريب الزوراء العراقي، الذي بدأ معه مهامه في 31 يوليو 2023، وقد حقق المدرب المصري مع النادي العراقي نتائج إيجابية، جعلت من الفريق منافسًا صعبًا في الدوري المحلي.

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