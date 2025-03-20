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رياضة

مبابي ومودريتش وجها لوجه، التشكيل الرسمي لمباراة كرواتيا ضد فرنسا

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة كرواتيا، مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية.

ويحمل كيليان مبابي، شارة قيادة المنتخب الفرنسي، في مواجهة زميله بصفوف ريال مدريد، لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا.

تشكيل فرنسا أمام كرواتيا

مايك ماينان، جول كوندي، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، لوكاس ديني، ماتيو جيندوزي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل كرواتيا ضد فرنسا 

ليفاكوفيتش، ستانيسيتش، جفارديول، سوتالو، شاليتا سار، لوكا مودريتش، كوفاسيتش، بيريزيتش، باتورينا، بوديمير، كراماريتش.

يذكر أن الفائز من مواجهة فرنسا ضد كرواتيا، سيواجه في الدور قبل النهائي، إما إسبانيا أو هولندا.

ويلتقي منتخبا فرنسا وكرواتيا، إيابا، يوم الأحد المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

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منتخب فرنسا كرواتيا فرنسا دوري الأمم الأوروبية ديشامب

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