بها طعنات بـ"سكين"، العثور على جثة مفتش صحة في ظروف غامضة داخل مسكنه بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تفاصيل واقعة العثور على جثة مفتش صحة داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمال محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بالعثور على جثة مفتش صحة بها شبهة جنائية داخل مسكنه، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجارٍ تحرير محضر وتكثيف التحريات لضبط المتهم.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة مفتش صحة يبلغ من العمر 54 عامًا، بها طعنات بآلة حادة “سكين” داخل مسكنه في مدينة فرشوط، جارٍ معاينة الجثة من قبل جهات التحقيق.

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