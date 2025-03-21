خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات نهاية الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أداء جلسة أمس الخميس وأداء الأسواق الخليجية واستمرار حالة التباين التي تؤثر في أداء المؤشرات.



وأشارت إلى أن المؤشرات تتأثر بأداء الاقتصاد الأمريكي وبأسعار النفط وتطورات الوضع الجيوسياسي وبتثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في ثاني اجتماع له هذا العام.



وارتفعت مؤشرات بعض الأسواق الخليجية.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي في المستهل حيث ارتفع بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى 11730 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليارات ريال.



وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.61% وهي تقدر بـ44 نقطة ليصل إلى 7149 نقطة بقيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار.



وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ9 نقاط ليصل إلى 5107 نقاط، كما انخفض مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 0.42% وهي تقدر بـ41 نقطة ليصل إلى 9397 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

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