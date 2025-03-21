الجمعة 21 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بـ 3 تورتات، بلال صبري يرد على خلافات وفاء عامر وحورية فرغلي ومنذر رياحنة بكواليس بنات همام

كواليس بنات همام،
كواليس بنات همام، فيتو

حسم المنتج بلال صبري الجدل حول كواليس مسلسل "بنات همام"، بعدما أثيرت تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين نجوم العمل وفاء عامر، حورية فرغلي، ومنذر رياحنة، خاصة بعد انتشار أنباء عن وجود خلافات بينهم.

وفاجأ صبري الجميع بإحضار ثلاث تورتات منفصلة لكل نجم، في خطوة بدت كأنها محاولة لرأب الصدع وتهدئة الأجواء داخل موقع التصوير.

وأكد صبري أن الفيديو الذي نشره جاء للرد على الشائعات التي تحدثت عن غياب وفاء عامر، مشددًا على أن الخلافات لم تؤثر في سير التصوير، حيث يعمل الفريق بروح احترافية لضمان خروج المسلسل بأفضل صورة للجمهور.

ويضم "بنات همام" كوكبة من النجوم، منهم وفاء عامر، حورية فرغلي، منذر رياحنة، أشرف طلبة، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، بوسي شاهين، حسام شهاب، وائل متولي، عايدة غنيم، حسام بسيوني، ويعد آخر أعمال الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

المسلسل من تأليف أحمد عاشور، إخراج كريم رفعت، وإنتاج حلمي شهاب وبلال صبري، ويعيد تقديم قصة ريا وسكينة من منظور جديد، حيث يحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاق عرضه عبر قناة المحور، ما يعكس تفاعل الجمهور الكبير مع أحداثه.

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بنات همام كواليس بنات همام الخلقة الخامسة من بنات همام وليد صبري

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