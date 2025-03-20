الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

الحجرة المنهار سقفها
الحجرة المنهار سقفها علي الطلاب، فيتو

 قررت نيابة دكرنس إخلاء سبيل معلمة لغة عربية وصاحب منزل بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما.

جاء القرار على خلفية سقوط جزء من سور عقار على غرفة من الطوب اللبن كانت تستخدم كفصل خاص في قرية عزبة سمعان بمركز بني عبيد.

وكانت النيابة قد وجهت للمعلمة وصاحب العقار تهم استخدام مكان غير مؤهل، وتعريض حياة التلاميذ للخطر، وإهمال صيانة العقار.
 

وأنكر المتهمان مسئوليتهما، وأرجعا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، فيما اعتبرت أسرة الطفل المتوفى الحادث قضاءً وقدرًا.

وأشار التقرير الهندسي إلى أن انهيار السقف نجم عن سقوط جزء من سور العقار المجاور بفعل العوامل الجوية.

تفاصيل حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية 

كانت الغرفة تستخدم كفصل دراسي لتقديم الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الابتدائية، وبشكل مفاجئ، سقط سقف الغرفة على الطلاب، مما تسبب في إصابات بالغة بينهم، وقد انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني عبيد لتلقي العلاج اللازم.

 

 

وانتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى موقع الحادث فور تلقي بلاغ بوقوعه، حيث تفقد حالة المصابين في مستشفى بني عبيد.

 

 وأعرب المحافظ عن تعازيه الحارة لأسرة الطالب المتوفى، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، كما شدد على توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين، وشدد على ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين في الحادث.

 صور حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية 

وحصلت فيتو على صور للحادث، أظهرت ما تبقى من آثار المأساة داخل الغرفة، حيث ظهرت أحذية وشنط مدرسية متناثرة بين الأنقاض. 

 وكلف المحافظ الجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات دفن المتوفين، كما وجه بسرعة التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن الغرفة والمعلمة التي كانت تشرف على الدروس، وقد تم احتجاز المعلمة صاحبة الواقعة في مركز الشرطة لحين عرضها على النيابة.

حالة المصابين في حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية على تلاميذ بالدقهلية 

وتم نقل 17 طالبًا إلى المستشفى، حيث توفيت حالة منهم، حيث تم التأكد من استقرار حالتهم وأنهم في طريقهم للشفاء التام.

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