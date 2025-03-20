علي معلول يشارك مع الأهلي بعد غياب أكثر من 300 يوم (صور)

شارك علي معلول، منذ قليل، مع النادي الأهلي أمام إنبي في المباراة التي تقام بينهما الآن على استاد السلام في بطولة كأس عاصمة مصر “ كأس الرابطة المصرية ” بعد غياب دام لأكثر من 300 يوم بعد إصابة أمام الترجي التونسي.

وكان علي معلول قد تعرض للإصابة أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي والتي أجرى على إثرها جراحة في وتر إكيلس.

وعلى جانب آخر، حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه التحية لـ علي معلول الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلال مباراة الفريق أمام إنبي المقامة الآن على استاد السلام.

وهتفت جماهير الأهلي لـ علي معلول “خد صورة خد صورة علي معلول أسطورة”، ليتجه لهم اللاعب ويرد لهم التحية.



تشكيل إنبي أمام الأهلي

حراسة المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – مصطفى دويدار – خالد أحمد.

خط الوسط: أحمد العجوز – علي محمود – علي إيهاب.

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد أوفا – محمد شريف حتحوت.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عبد الرحمن سمير وحسام إيفونا وأحمد زكي ومحمد سمير وصلاح زايد وشيكو محارب وأحمد جمال وتيندري مونوفو ومحمود عصام.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمي: حمزة علاء.

خط الدفاع: يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال.

خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد رضا.

خط الهجوم: سمير محمد.

دكة البدلاء: مصطفى مخلوف ومعلول وكريم نيدفيد وحسام عادل ومحمود لبيب ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية.

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