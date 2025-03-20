سلاف فواخرجي: جماعة أحرار الشام خططوا لخطف أولادي وأصبت بانهيار عصبي

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، تفاصيل محاولة اختطاف أبنائها، قائلة: "خلال بداية الأحداث في سوريا كان في محاولة لخطف أولادي واكتشفنا خطة لخطف ابني الكبير والصغير، وفي عصابة كانت بتخطط بمساعدة العاملة في منزلي".

أحرار الشام تخطف أبناء سلاف فواخرجي

وأضافت الفنانة سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن الذين خطفوا أبناءها عصابة سموا أنفسهم أحرار الشام، مضيفة: "العصابة ظبطوا نفسهم مع العاملة وعلى أساس الاتفاق أنها تأخذ طفلي الصغير وتربيه كأنه ابنها وهو كان غير مدرك وقتها لسنه الصغير وهي كانت معانا 12 سنة وهي، وابني الكبير كانوا خططوا ياخدوه بمنطقة في الشام ويطلبوا فدية".

خطة أحرار الشام ضد بشار الأسد

وتابعت: "فوجئنا أن الخطة لما نروح نفدي ابني كانوا هيخطفونا ويسفرونا ويخلونا نعمل فيديوهات أننا ضد نظام بشار الأسد"، مؤكدة أن أبناءها غابوا عنها ساعات وأصيبت بانهيار عصبي من أي طرق على الباب.

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