الجمعة 21 مارس 2025
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بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 26 جهة حكومية

وظيفة، فيتو
وظيفة، فيتو
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2025.

 

بطاقات الوصف الوظيفي

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 18  وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

بوابة الوظائف الحكومية 

ونشرت بوابة الوظائف الحكومية إعلانات وظائف شاغرة ومطلوبة في 26 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

كما انتهى الجهاز من دراسة معدلات أداء ومقررات وظيفية في 33 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

 

تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة

وانتهى الجهاز من دراسة تحويل الدرجات الوظيفية الشخصية إلى دائمة في 8 وحدات بالجهاز الإداري بالدولة.

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