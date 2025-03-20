دوري الأمم الأوروبية، منتخب كرواتيا يتقدم على فرنسا 0/2 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي كرواتيا ضد فرنسا بنتيجة 0/2 للكروات، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون بولود في زغرب، في ذهاب دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية.

سجل أنتي بوديمير هدف منتخب كرواتيا الأول في مرمى فرنسا في الدقيقة 26.، وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45+1.

ويحمل كيليان مبابي، شارة قيادة المنتخب الفرنسي، في مواجهة زميله بصفوف ريال مدريد، لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا.

تشكيل فرنسا أمام كرواتيا

مايك ماينان، جول كوندي، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، لوكاس ديني، ماتيو جيندوزي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبلي، راندال كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل كرواتيا ضد فرنسا

ليفاكوفيتش، ستانيسيتش، جفارديول، سوتالو، شاليتا سار، لوكا مودريتش، كوفاسيتش، بيريزيتش، باتورينا، بوديمير، كراماريتش.

يذكر أن الفائز من مواجهة فرنسا ضد كرواتيا، سيواجه في الدور قبل النهائي، إما إسبانيا أو هولندا.

ويلتقي منتخبا فرنسا وكرواتيا، إيابا، يوم الأحد المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس.

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