الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

أداء مذهل وضياع ركلة جزاء، الدنمارك يتعادل سلبيا أمام البرتغال بالشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

الدنمارك يتعادل سلبيا
الدنمارك يتعادل سلبيا أمام البرتغال بالشوط الأول

تعادل منتخب البرتغال أمام الدنمارك سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول في المباراة التي تقام ببطولة  دوري الأمم الأوروبية  في المباراة التي تقام، على ملعب "باركين"، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقدم منتخب الدنمارك أداء جيدا بالشوط الأول من اللقاء حيث سيطر على اللقاء.

وتصدى ‏دييجو كوستا حارس البرتغال، لركلة جزاء كريستيان إيريكسن لاعب الدنمارك مع الدقيقة 23.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور لكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال مشاركته مع منتخب   البرتغال، امام الدنمارك.

وتعد مباراة البرتغال والدنمارك الظهور الأول لكريستيانو رونالدو بعمر الـ40 والذي أتمه الدون واحتفل به 5 فبراير الماضي.

تشكيل البرتغال أمام الدنمارك 

تشكيل الدنمارك أمام البرتغال 

 

القناة الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports XRTA 1.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

بينما تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ذاته عقب اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

 

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

 

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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