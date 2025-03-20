لعلها تكون ليلة القدر، دعاء خاشع في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص (فيديو)

في أجواء روحانية خاصة، تسابقت دعوات المصلين في مسجد عمرو بن العاص خلال دعاء القنوت في صلاة التراويح آملين أن تكون ليلة القدر.

صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

ورصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الخميس، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ومع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى - عز وجل - لعباده في تلك الليلة.



الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان

ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه مع مغرب اليوم تبدأ ليلة نرجو أن تكون ليلة القدر، وهي:

• أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان.

• من الليالي العظيمة التي يُرجى فيها القَبول والمغفرة.

• تصادف ليلة الجمعة، وهي من أفضل الليالي عند الله.

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