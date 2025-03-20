الخميس 20 مارس 2025
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آملين أن تكون ليلة القدر، روحانيات خاصة من مسجد عمرو بن العاص في أولى الليالي الوترية (صور)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص

رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الخميس، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان المبارك.

وخيمت أجواء روحانية خاصة أركان المسجد وسط دعوات المصلين في أن يدركوا ليلة القدر بالتزامن مع اولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان. 

موعد ليلة القدر 2025

و مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى - عز وجل - لعباده في تلك الليلة.

 

 

 

 

 

الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 

 ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.

 ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.

 ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.

 ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه مع مغرب اليوم تبدأ ليلة نرجو أن تكون ليلة القدر، وهي:

• أولى الليالي الوترية من العشر الأواخر من رمضان.

• من الليالي العظيمة التي يُرجى فيها القَبول والمغفرة.

• تصادف ليلة الجمعة، وهي من أفضل الليالي عند الله.

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