منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة أثيوبيا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم الخميس، بالمغرب استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا غدا الجمعة في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه الاول بالمغرب على ملعب أكاديمية نادي الرجاء.

بعثة منتخب مصر تصل المغرب

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وصلت إلى المغرب فجر الأربعاء لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء غدا الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

حسام حسن، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وتضم بعثة منتخب مصر الأول 24 لاعبًا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفي محمد، وأسامة فيصل.

ويرافق بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويترأس البعثة حماده الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر حاليًّا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد

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