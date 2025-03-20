أحمد سعد يشارك في توزيع كراتين رمضان وملابس العيد خلال زيارته لمؤسسة راعي مصر

قام الفنان أحمد سعد بزيارة لمؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من منطلق دوره المجتمعي لدعم الفئات الأولى بالرعاية حيث شارك في العديد من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة

وكان في استقباله خلال زيارته للمؤسسة المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء راعي مصر، والفنان هاني رمزي، حيث تفقد سعد عيادات راعي مصر المتنقلة، التي تقدم دعم طبي للفئات الأكثر احتياجا في تخصصات مختلفة، وقدم المستشار أمير رمزي شرح تفصيلي حول أنشطة المؤسسة في مختلف المجالات.

وفي وسط أجواء من البهجة والفرحة، شارك أحمد سعد في توزيع كراتين رمضان وملابس العيد على الأسر، والأرامل، والأطفال الأيتام، كما شارك في إجراء البحث الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسة على الأسر الفقيرة، واستمع إلى مطالب تلك الأسر، وقدم دعما لهم بعد تحديد احتياجاتهم.

وأعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته البالغة في المشاركة في رسم البهجة والفرحة على أهالينا من الأسر، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة لدعم المحتاجين.

ومن جانبه وجه المستشار أمير رمزي الشكر إلى الفنان أحمد سعد على حرصه للنزول لخدمة أهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، والمساهمة في دعمهم، مشيرا إلى أن أحمد سعد فنان محب للخير وطلب بنفسه النزول لخدمة تلك الأسر.

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