التشكيل الرسمي لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهازان الفنيان لمباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره ألمانيا، التشكيل الرسمي لمباراتهما مساء اليوم الخميس على ملعب "جوزيبي مييتزا"، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إيطاليا أمام ألمانيا

تشكيل ألمانيا أمام إيطاليا

ويلتقي الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا مع الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال بالدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية



تذاع مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 8.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

بينما تأهل منتخب ألمانيا إلى الدور ذاته عقب إعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة.

ويسعي المنتخب الإيطالي بقيادة سباليتي، لإنهاء عقدة منتخب ألمانيا والتي وصلت إلي 13 عاما منذ مواجهة المنتخبين يوم 28 يونيو 2012.

منتخب إيطاليا حقق آخر فوز على منتخب ألمانيا ينتيجة 2-1 في نصف نهائي يورو 2012 وصعد إلى المباراة النهائية وخسر اللقب أمام منتخب إسبانيا بنتيجة 4-0.

وقبل مباراة إيطاليا وألمانيا اليوم، لعب منتخب إيطاليا مع ألمانيا 6 مرات منذ نصف نهائي يورو 2012 وجاءت النتائج كالتالي:

1- تعادل إيطاليا وألمانيا بنتيجة 1-1 في مباراة ودية يوم 15 نوفمبر 2013.

2- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا بنتيجة 4-1 في مباراة ودية يوم 29 مارس 2016.

3- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في ربع نهائي يورو 2016 يوم 2 يوليو 2016.

4- التعادل السلبي يسيطر علي مباراة المنتخبين في مباراة ودية يوم 15 نوفمبر 2016.

5- فرض التعادل 1-1 نتيجة مباراة المنتخبين في مجموعات دوري الأمم الأوروبية يوم 4 يونيو 2022.

6- خسارة إيطاليا أمام ألمانيا 5-2 في مجموعات دوري الأمم الأوروبية يوم 14 يونيو 2022.

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