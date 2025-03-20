الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال، فيتو
منتخب البرتغال، فيتو

أعلن الجهاز الفني لمنتخبي  البرتغال والدنمارك التشكيل الرسمي لمباراتهما التي ستقام، مساء اليوم الخميس، على ملعب "باركين"، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل البرتغال أمام الدنمارك 

تشكيل الدنمارك أمام البرتغال 

موعد مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة الدنمارك والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports XRTA 1.

وتأهل منتخب الدنمارك إلى منافسات ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

بينما تأهل منتخب البرتغال إلى الدور ذاته عقب اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

وكانت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن مواجهات قوية للمنتخبات المتنافسة.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

 

هولندا ضد إسبانيا

كرواتيا ضد فرنسا

الدنمارك ضد البرتغال

إيطاليا ضد ألمانيا

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الفائز من مباراة إيطاليا وألمانيا سيواجه الفائز من مواجهة الدنمارك والبرتغال.

الفائز من مواجهة هولندا وإسبانيا سيلعب أمام الفائز من مباراة كرواتيا وفرنسا.  

 

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي يوم 20 مارس 2025 بينما تلعب مواجهات الإياب يوم 23 من ذات الشهر.

وتقام مواجهتي نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو 2025 على أن يقام النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 8 يونيو 2025. 

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