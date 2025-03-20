القابضة للمطارات: إنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون

عقد المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لقاءً مفتوحًا مع العاملين بالشركة، استعرض خلاله رؤية الشركة للمرحلة المقبلة.

إنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد بمطار القاهرة

ويأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الطيران المدني، مؤكدًا أن النجاح في تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر جهود الجميع ومشاركة كافة العاملين في مسيرة التطوير.

تطرق المهندس أيمن عرب خلال اللقاء إلى استراتيجية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، مشددًا على أهمية تحسين الخدمات ورفع الطاقة الاستيعابية، وخصوصًا في ظل المنافسة القوية التي يشهدها قطاع الطيران عالميًا وإقليميًا.

وأوضح أن أحد المشروعات القومية الكبرى ضمن هذه الاستراتيجية هو إنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد بمطار القاهرة الدولي، الذي يعد الأضخم في تاريخ المطارات المصرية، حيث من المخطط أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون راكب سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 40 مليون راكب.

كما أكد أن هذا المشروع سيشكل فرصة كبيرة أمام العاملين المتميزين للانضمام إلى فريق تشغيل المبنى الجديد، الذي سيضاهي أحدث المطارات العالمية من حيث التصميم والتنفيذ والتشغيل.

وشدد المهندس أيمن عرب على أن نجاح أي منظومة يبدأ من العنصر البشري، لذا كان اللقاء فرصة للاستماع إلى آراء ومقترحات العاملين حول سبل تحسين بيئة العمل، سواء على المستوى الفني أو الاجتماعي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجههم.

كما أكد حرصه على تسخير كل الطاقات لإنهاء الملفات المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين في أسرع وقت، تقديرًا لدورهم المحوري في نجاح منظومة العمل.

وفي ختام اللقاء، وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، قام المهندس أيمن عرب بتكريم عدد من السيدات العاملات بالشركة، تقديرًا لجهودهن وتفانيهن في العمل بجانب مسئولياتهن الأسرية، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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