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ثقافة وفنون

تنويه هام من صناع "لام شمسية" قبل عرض الحلقة 5 للمسلسل

مسلسل لام شمسية،
مسلسل لام شمسية، فيتو

مسلسل لام شمسية الحلقة 5، وضع صناع مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تنويها خاصا عقب تتر الحلقة الخامسة من العمل، يتضمن تصنيف عمري لمشاهدة الحلقة. 

مسلسل لام شمسية الحلقة 5

وجاء في التنويه: "+16.. يراعى التصنيف العمري والمشاهدة تحت إشراف عائلي". 

مسلسل لام شمسية الحلقة 4 

وكانت الحلقة الرابعة من مسلسل "لام شمسية" قد تضمنت العديد من التطورات المهمة في أحداث العمل، حيث يفيق "وسام" من الغيبوبة، ويعلم ما جرى وتفاصيل البلاغ الذي قدمته "نيللي" أمينة خليل ضده بالتحرش بالطفل "يوسف". 

وفور علمه بما جرى ينهار ولا يصدق ما حدث، فيما تخبره أمه "نادية" بأنها لن تتنازل عن محضر الضرب الذي حررته المستشفى فور وصوله إليها في حالة خطرة. 

وتذهب "نيللي" إلى "نادية" في محاولة لإقناعها بالصلح والتنازل عن المحضرين، حتى يخرج "طارق" من الحبس، غير أنها تصر على رأيها وتهددها بأنها سترد على ما فعلته بقوة. 

ولكن وبعد يصبح "وسام" في حالة جيدة يقنع والدته "نادية" بضرورة التنازل حتى يخرج "طارق" صديقه من الحبس، ومن أجل الطفل "يوسف". 

ليتم التصالح بين الطرفين والتنازل عن محضر الضرب ومحضر التحرش بالطفل يوسف، ويعود طارق لمنزله ويذهب للاعتذار لنادية والدة وسام ولوسام أيضا وتنتهي الحلقة على ذلك. 

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مسلسل لام شمسية الحلقة 5 مسلسل لام شمسيه لام شمسيه الفنانة امينة خليل أبطال مسلسل لام شمسية

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