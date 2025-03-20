الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج 4 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة في البحر المتوسط غدًا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا الجمعة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

حالة الطقس غدا الجمعة 21-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى في القاهرة 21


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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