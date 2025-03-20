خبير مناعة يضع روشتة صحية للمحافظة على نشاط الجسم خلال فترة الصيام

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر سلسلة "صوموا تصحوا" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبها، تناولت نهى محمد، باحث مساعد المناعة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أهمية الترطيب والحفاظ على النشاط خلال الصيام، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.



احرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور.



تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والخس، لدعم الترطيب ومنع الجفاف.



عدّل كمية الماء وفقًا لاحتياجاتك الصحية ونشاطك اليومي.



تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

الترطيب الكافي يساعدك في الحفاظ على صحتك ونشاطك خلال الصيام.

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