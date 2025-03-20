الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خبير مناعة يضع روشتة صحية للمحافظة على نشاط الجسم خلال فترة الصيام

أطعمة لتجديد الطاقة
أطعمة لتجديد الطاقة والنشاط

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر سلسلة "صوموا تصحوا" بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

 

من جانبها، تناولت نهى محمد، باحث مساعد المناعة، عضو وحدة التغذية العلاجية، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أهمية الترطيب والحفاظ على النشاط خلال الصيام، بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث.


 احرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا بين الإفطار والسحور.
 

 تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والخس، لدعم الترطيب ومنع الجفاف.
 

 عدّل كمية الماء وفقًا لاحتياجاتك الصحية ونشاطك اليومي.
 

 تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

الترطيب الكافي يساعدك في الحفاظ على صحتك ونشاطك خلال الصيام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي البحث العلمي التغذية العلاجية شهر رمضان شهر رمضان المبارك معهد تيودور بلهارس وزارة التعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

كلية الزراعة بجامعة عين شمس تكرم الأمهات المثاليات

بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة

التعليم العالي: تجديد تعيين ولاء شتا رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

عاشور: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تستهدف تطوير الجامعات

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير فرنسا تقديم برامج دراسية تخدم أهداف التنمية

حيل يلجأ إليها المسافر للهروب من الوزن الزائد على الطائرة

أستاذ مناعة يكشف فوائد الصيام لصحة الجهاز الهضمي

مصر للطيران تنقل بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن رحلة خاصة

الأكثر قراءة

إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

البحوث الفلكية: 30 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

أحمد سلامة: سارة بنتي مبقتش قاصر ومعملتش جُرم لما لبست هوت شورت

مسلسل إش إش الحلقة 21، مي عمر تتعرض للضرب المبرح

محمد رمضان يفاجئ عمال العاصمة الإدارية ويوزع عليهم أكثر من نصف مليون جنيه (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

قرار قضائي بشأن المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها بمنشأة القناطر

منوعات

المزيد

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

السد الإثيوبي لن يلحق ضررًا بـ مصر والسودان.. آبي أحمد يدعو دولتي المصب للحوار (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. النسائي بحر العلوم وضحية التعصب

أهم الدروس المستفادة من فتح مكة.. وزير الأوقاف السابق يجيب

صلة الرحم في عصر السوشيال ميديا ومقاطعة الأقارب؟، الشباب يتساءلون وعلي جمعة يرد

المزيد
الجريدة الرسمية