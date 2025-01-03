علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

اكتشف علماء أمريكيون أن الحد الأقصى لعمر الحيتان الصائبة الجنوبية يمكن أن يتجاوز 100 عام ويصل إلى 150 عامًا.

عمر الحيتان الصائبة الجنوبية

وتشير مجلة Science Advances إلى أن العلماء كانوا يعتقدون أن عمر الحيتان الصائبة الجنوبية (Eubalaena australis)، التي توجد في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي، يقتصر على 70 عاما.

ولكن أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة أن هذه الحيتان يمكن أن تعيش لمدة 130 وحتى 150 عامًا، ولكن متوسط العمر المتوقع لها انخفض بشكل حاد بسبب اصطيادها.

ووفقًا للخبير جريج بريد من جامعة ألاسكا الأمريكية، يعتمد العلماء عادة على نمو على شكل حلقة على الأسنان لتحديد عمر كائن معين. ولكن هذه الحلقات يمكن أن تتآكل، ما يصبح من الصعب تحديد عمر الكائن. لذلك أجرى بريد تحليلا لبيانات عن تتبع الحيتان الصائبة في جنوب وشمال المحيط الأطلسي التي تم جمعها خلال 40 عاما. وتمكن مع زملائه تحديد عمر 2476 أنثى، كانت سنة ولادة 139 منهن معروفة.

متوسط عمر الحيتان الصابئة الجنوبية

وقد أظهرت النتائج، أن متوسط عمر الحيتان الصابئة الجنوبية 70-75 عامًا. ولكن بعضها يمكن أن يعيش 130 عامًا ونادرًا إلى 150 عامًا.

وبالإضافة إلى ذلك تبين أن عمر الحيتان الصابئة الجنوبية أطول من عمر مثيلاتها في شمال الأطلسي، وقد يكون السبب اصطيادها في مصائد جراد البحر وسرطان البحر في قاع المحيط.

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