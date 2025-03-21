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أخبار مصر

بخطاب رسمي موجه إلى المديريات، ماذا يحدث اليوم بمدارس الجمهورية للاحتفال بعيد الأم

طلاب المدارس، فيتو
طلاب المدارس، فيتو
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا لجميع المدارس على مستوى الجمهورية بمناسبة الاحتفال بـعيد الأم المقرر له اليوم الجمعة 21 مارس الجاري.

 

الاحتفال بعيد الأم 

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن إحياء مناسبة عيد الأم.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم جيل قادر على مواجهة التحديات متمسكا بالقدوة الحسنة والقيم والأخلاقيات الحميدة وحيث إن الوالدين هما عماد الأسرة المصرية يتم تخصيص فقرة بالإذاعة المدرسية للحديث عن فضل الأم ودورها العظيم في توجيه وتنشئة أبنائها كذلك دور الأب في الاهتمام بأبنائه وما يقدمه من كافة السبل لدعمهم.

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عيد الام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإحتفال بعيد الأم

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