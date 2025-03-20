سيارات MG…ثبت الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، أسعار سيارات MG ZS بالسوق المصرية خلال شهر مارس الجاري، وجاء ذلك بعد التصنيع المحلي لكثير من السيارات داخل المصانع المصرية.



أسعار سيارات MG ZS الجديدة موديل 2025 خلال مارس



ووفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، أسعار سيارات MG ZS في السوق المحلي وهي كالتالي: -

اول فئة كلاسيك 779.990 ألف جنيه آخر سعر لها وغير متوفرة.



كمفورت مليون و50 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



كمفورت بالاكسسوارات مليون و75 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



لاكشري مليون و100 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



مواصفات محركات سيارات MG ZS في مصر



زودت سيارات MG بمحرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 119 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 150 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات. وتحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 6.3 لتر لكل 100 كم.





حصلت سيارات MG علي العديد من التجهيزات صالون MGZS بلا شك مميز حيث تتوفر العديد من الخيارات في عجلة القيادة لتمنحك السيطرة الكاملة ومنها شاشة 8 بوصة تعمل باللمس. كما تتوفر أدوات تحكم في التوجه، كاميرا خلفية، Apple Car play نع أكبر مسند للذراعين لضمان راحة الركاب.



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