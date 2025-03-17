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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارات بتعيينات جديدة بـ طب الأسنان

طب أسنان عين شمس
طب أسنان عين شمس
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أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين مريم أسامة واصل رئيسًا لمجلس قسم طب أسنان الاطفال بالكلية اعتبارًا من ١ ـ٨ـ ٢٠٢٤ ولمدة عام.

  تعيينات جديدة بكلية طب أسنان عين شمس

كما أصدر قرارا بتعيين  عمرو صالح الأتربي رئيسًا لمجلس قسم الاستعاضة السنية المثبتة بالكلية اعتبارًا من ١٢ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

وأصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين  مصطفى سعد الدين  رئيسًا لمجلس قسم اشعة الفم والوجه والفكين بالكلية اعتبارًا من ١٢ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

وأصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد المجيد قطامش رئيسًا لمجلس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية اعتبارًا من  ١٢ ـ٣ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارًا بتجديد تعيين الدكتورة ايمان محمد حلمي   رئيسًا لمجلس قسم باثولوجيا الفم بالكلية اعتبارًا ١ ـ١٠ـ ٢٠٢٤ ولمدة عام، وتجديد تعيين  أحمد شوقي رئيسًا لمجلس قسم الاستعاضة الصناعية بالكلية اعتبارًا من ١٧ ـ٤ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات، وتجديد تعيين  نيفين حسن محمد خير الدين رئيسًا لمجلس قسم طب الفم وعلاج اللثة بالكلية اعتبارًا من ١٥ ـ١ـ ٢٠٢٥ ولمدة ثلاث سنوات.

وأصدر رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام  محمد ناصر  بأعمال رئيس مجلس قسم العلاج التحفظي بالكلية اعتبارًا من ٢٦ ـ٧ـ ٢٠٢٤ ولمدة عام.

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جامعة عين شمس أسنان الأطفال رئيس جامعة عين شمس كلية طب الأسنان عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين

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