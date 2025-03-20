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ثقافة وفنون

شهادة معاملة أطفال الحلقة 21، خطف ابن عبد الستار الكف وطلب فدية 20 مليون جنيه

شهادة معاملة أطفال،
شهادة معاملة أطفال، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عوض الذي يقوم بدوره أحمد سلطان لكي يحصل على سلاح والده الذي تركه منذ 20 عامًا لدى عبد الستار الكف.

ويجري عبد الستار الكف تحليل DNA لابنه من الراقصة أشجان التي لعبت دورها الفنانة عايدة رياض، وتقوم مقبولة بالتجسس على سعد "صبري فواز" من قبل عطية "محمود حافظ" والذي يخبرها أن زوجها متزوج عليها.

ويتم خطف شيكو ابن عبد الستار الكف، من قبل  سعد الحامي "صبري فواز"، ويتلقى عبد الستار الكف تليفون من المعلم دبوري يخبره أنه من قام بخطف ابنه ويريد 20 مليون جنيه فدية.

ويستطيع ابن عبد الستار الكف الهروب من المعلم دبورى، ويجمع محمد هنيدي أولاده ويبدأ يحكي لهم قصة جدهم الكبير.
 

أحداث الحلقة 20 من مسلسل شهادة معاملة أطفال 

وشهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب مقبولة "سما إبراهيم" لمكتب عبد الستار الكف لطلب المساعدة في أن تمسك بزوجها سعد "صبري فواز" وهو يخونها.


وتستطيع مقبولة أن تكشف خيانة زوجها سعد مع جليلة إحدى الموكلات عنده، والزوجة الثانية له، من خلال جهاز تجسس تضعه له داخل ملابسه.


ويدخل عبد الستار الكف في مشادة مع ابن عبد الرحيم غلاب، بسبب الذهب الذي تم إخفاؤه منذ 20 عاما ولم يتذكر مكانه.


وتبدأ ابنة عبد الستار الكف في البحث عن الشجرة الذي تم إخفاء الذهب بجانبها، هي وصديقها خالد أنور، مما يجعلهم يقومون بالبحث في أكثر من منطقة.

ويقوم عبد الستار الكف بالهروب من أولاد عبد الرحيم غلاب، ويذهب كمال " وليد فواز" لوحيد "خالد أنور" كي يعرف منه مكان عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لأنهم يحاولون الوصول له من فترة ولا أحد يعرف.

أحداث الحلقة 19 من شهادة معاملة أطفال 

وتشهد أحداث الحلقة 19 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب سليمان أبو الهول "أشرف زكي" لعبد الستار الكف "محمد هنيدي"، كي يعطيه عنوان أشجان الراقصة التي كان يحبها قديمًا.

وتظهر عايدة رياض في شخصية أشجان الراقصة، ويذهب لها عبد الستار الكف وابنته ومدير أعماله، وتفجر أشجان مفاجأة أن لديها ابن منه، خلال السنوات الماضية.

وتكشف أشجان لعبد الستار الكف مكان دفن الذهب مقابل أن يقوم بتسجيل ابنه باسمه، وستكشف له مكان دفن الذهب.

وتبدأ ابنه عبد الستار الكف في البحث عن الشجرة الذي تم إخفاء الذهب بجانبها، هي وصديقها خالد أنور، مما يجعلهم يقومون بالبحث في أكثر من منطقة.

ويدخل كل من مقبولة وسعد في خلاف بسبب خيانة سعد لها مع إحدى الموكلات عنده.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل شهادة معاملة أطفال  تعامل عبد الستار الكف "محمد هنيدي" مع الجن "علاء مرسي" أحد البلطجية الذي يتعاون معهم في قضية جديدة.

ويظهر الفنان أشرف زكي في شخصية سليمان ابو الهول الذي معه حل لغز الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب، ويتحدث مع مقبولة "سما إبراهيم"، والتي تخبره أن عبد الستار الكف صاحب شهادة معاملة أطفال.


ويقوم سليمان أبو الهول برد مبلغ 18 ألف جنيه لعبدالستار الكف، والذي يخبره أن هناك سيدة كان يحبها اسمها أشجان، وهى التي تعرف مكان الذهب بالتأكيد لأنه كان يحكي لها كل شىء.

ويحاول عبدالستار معرفة مكان أشجان الراقصة، كي يتذكر منها مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب.

 

أحداث الحلقة 17 من شهادة معاملة أطفال 

وتذهب الزوجة الثانية لسعد "صبري فواز" وتقابل زوجته الأولى، وتهدده إن لم يذهب لها سوف تخبر زوجته الأولى.

 

وتذهب ابنة عبد الستار الكف لوالدها لتخبره أنها عرفت أنه قام بكتابة تعهد لوالدتها، بأنه لم يقترب منها مرة أخري، ولكنه يخبرها أنه قام بكتابة هذا التعهد كي يعرف كل ما يريد منها.

 

ويدخل عبد الستار الكف عالم السوشيال ميديا من فيس بوك، وسناب شات، انستجرام، خلال الحلقة 17 من العمل.

 

ويذهب كمال "وليد فواز" لوحيد "خالد أنور" كي يعرف منه مكان عبد الستار الكف "محمد هنيدي" لأنهم يحاولون الوصول له من فترة ولا أحد يعرف، ويعلم سعد “صبري فواز” بسر أولاد عبد الرحيم غلاب.

 

أحداث الحلقة 16 من شهادة معاملة أطفال 

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، مواجهة بين عبدالستار الكف "محمد هنيدي" وسعد "صبري فواز بسبب شقة الدكتورة نهى عابدين ووالدتها، واستطاع عبد الستار كسب القضية للطبيبة ضد عمها.

ويذهب أولاد عبد الرحيم غلاب للمعلم دبوري الذي يعود مرة أخرى، ليهدد عبدالستار الكف ليكشف لهم مكان الذهب، وتذهب مقبولة "اسما إبراهيم" لطليقها مكتبه، لتكشف له سر أولاد غلاب، مقابل ابتعاده عن ابنته.

 

 

 

 

ويتم خطف صبري فواز من قبل احدى العصابات  التابعين لأولاد عبدالرحيم غلاب، ويقوم عبد الستار بإمضاء إقرار بعدم التفريط من ابنته أنجي، وتخبره مقبولة أن من يعرف مكان الذهب الخاص بأولاد عبدالرحيم غلاب هو سليمان سيفنكس، ويبدأ في البحث عنه.

 

ويبدأ عبد الستار الكف في دخول عالم التيك توك، ويبدأ في أولى الجولات والتي يردد خلالها "كبس كبس كبس"، ويفوز بأسد خلال اللايف.

أحداث الحلقة 15 من شهادة معاملة أطفال 

 وشهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ظهور الفنان أحمد سلطان في شخصية شاب صعيدي يذهب لمكتب عبد الستار؛ كي يحصل على سلاح تركه والده عند عبد الستار منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ويتم القبض على خالد أنور صديق ابنة عبد الستار الكف بتهمة السرقة، ويتم تحرير محضر ضده، وتدافع عنه إنجي عبد الستار الكف، لأن صديقها كريم قام بتلفيق التهمة له.

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شهادة معاملة أطفال الحلقة 21 محمد هنيدي نهى عابدين صبري فواز

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