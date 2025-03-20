بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة

وقعت كلية الزراعة جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAp) بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

بروتوكول تعاون بين زراعة عين شمس والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة

قام بالتوقيع ولاء عبد الغني السيد عميد الكلية والدكتورة هند عبد اللاه محمود مدير المعمل، بحضور محمد إبراهيم عبد المجيد أستاذ كيمياء المبيدات والأب الروحي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية بمصر، محمود عبدالسميع رئيس قسم وقاية النبات بالكلية، سيد دحروج أستاذ كيمياء المبيدات وعضو لجنة المبيدات والسادة مديري ومسئولي المعامل بمركز البحوث الزراعية.

يأتي البروتوكول في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون بين الجامعة والجهات البحثية وفتح آفاق جديدة من التعاون مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية في شتى مجالات البحث العلمي والتعليم وخدمة المجتمع وتحقيقاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وحرص كلية الزراعة على تقديم طالب متميز وخريج أكثر تميزاََ قادر على تحديات سوق العمل ومواكبة مستجداته فتحرص على توفير خدمات تدريبية متكاملة متميزة وشاملة لتطوير مهارات ابنائها الطلاب في مختلف المجالات ولاسيما مع جهات بحثية مرموقة فكان التعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بمركز البحوث الزراعية وهو المعمل المرجعي لوزارة الزراعة المصرية وله سلطة مراقبة الملوثات في الصادرات وواردات الأغذية وإصدار شهادات تحاليل معتمدة ومعترف بها دولياََ.

ومن جانبه أعرب محمد إبراهيم عبد المجيد الأب الروحي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية بمصر عن سعادته بمثل هذا التعاون وإيمانه المطلق بأهمية تبادل الفكر والمعرفة في ظل عالم متجدد ومتسارع وأن مثل هذا التعاون موجود بالفعل على أرض الواقع وانه من الضروري وضع آليات وخطط استراتيجية قصيرة وطويلة الأمد وتباعاََ سيكون هناك مزيد من أوجه التعاون.

أكد ولاء عبدالغني السيد عميد الكلية علي توطيد الأواصر بين كلية الزراعة جامعة عين شمس ولجنة المبيدات ومعامل وزارة الزراعة في كل مجالات الشأن الزراعي، مشيرًا إلي أن الكلية دائمة السعي لتبادل الخبرات وتحسين جودة التعليم لإعداد برامج مبتكرة يستفيد منها الطلاب من الناحية التطبيقية والخبرة العملية وإتاحة أحدث المعامل والأجهزة الحديثة عالية التقنية والنظم البحثية لطلاب الكلية وعدم إغفال أهمية العنصر البشري الموجود بمعامل وزارة الزراعة الذي لايقدر بثمن في نقل الخبرات وبكفاءة الجهات العالمية ومثل هذا التعاون يبعث روح الأمل في الطلاب حين يجدون الرعاية المطلوبة من توفير أحدث النظم العلمية وأجهزة حديثة ومراكز بحثية بقيمة وقامة علمية.

وأشار إلى سعي الكلية للتطوير الدائم واستحداث برامج دراسية تواكب متغيرات وتسارع سوق العمل كبرنامج سلامة الغذاء Food safety

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هند عبداللاه محمود مدير المعمل على بالغ سعادتها بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات بين المعمل وكلية الزراعة جامعة عين شمس وأكدت أن التعاون قائم من ذي قبل ويستمر وسيكون هناك المزيد من أوجه التعاون مع كلية الزراعة جامعة عين شمس وأكدت سيادتها عن توفير كافة الأجهزة الحديثة والمعامل المتطورة لخدمة طلاب وباحثي الكلية.

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