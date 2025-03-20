الخميس 20 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الطلاب المتميزين في احتفالية الأزهر لعام 2025

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

كرّمت منطقة الإسكندرية الأزهرية الطلاب والطالبات المشاركين في احتفالية مرور 1085 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، التي تُقام سنويًا في السابع من رمضان المبارك. وقد شهدت الاحتفالية عروضًا متميزة عكست مواهب الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية.

 

أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك وبيسيرو يطمئن عليه

التعليم تناقش خطط إنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030

قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتكريم المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة.

 

حيث قام الدكتور أحمد طه، القائم بعمل مدير العلاقات العامة، بتسليمهم شهادات التقدير، بحضور كل من محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، ورانيا منسي، موجه التربية الاجتماعية بإدارتي المنتزه والعامرية، بالإضافة إلى شيوخ المعاهد والأخصائيين الاجتماعيين. وقد مثّل الطلاب المشاركون معاهد فتيات سيدي بشر، والسيوف، وبنين أبي العيون، ومعهد براعم طيبة الخاص، والإمام الحسين.

وأعرب  الدكتور أبو خزيمة عن فخره بإبداعات الطلاب، مشيدًا بدورهم في تقديم صورة مشرّفة للأزهر الشريف. 

 

كما أكّد أن هذه الإنجازات تعكس اهتمام الأزهر برعاية المواهب الشابة وتنميتها. ووجّه الشكر والتقدير لأولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على جهودهم في دعم الطلاب وتحفيزهم على الإبداع والتميز، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لهم لتحقيق مزيد من النجاحات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة الإسكندرية الأزهرية المنتزه

مواد متعلقة

أحمد فتوح يشارك في مران الزمالك وبيسيرو يطمئن عليه

التعليم تناقش خطط إنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية بحلول عام 2030

قناة أون سبورت تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: مستند يبرئ الجبلاية من أزمة القمة.. واللجنة الأولمبية تكتشف مفاجأة تقلب الموازين! وتوجه اللوم لهؤلاء!

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

خلافات محمد سامي في صناعة الدراما، 2011 بداية الأزمات و«المتحدة» أطاحت به

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

منوعات

المزيد

رقم قياسي عالمي، روسية تسبح 122 مترا تحت الجليد دون بدلة غوص

بن ستيلر: أتمنى تجديد آبل مسلسل SEVERANCE لموسم ثالث

كيم كارداشيان تمنع ابنة كانييه ويست من زيارته بسبب أندرو تيت

طريقة مبتكرة لنقل الصوت دون استخدام سماعات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 8 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم

البيضاء ترتفع، أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 مارس 2025 (آخر تحديث)

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس وهذا العيار يسجل 3668 جنيها

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

في 5 جمل.. اتعلم فن "قلب الترابيزة" مع عصام عمر في نص الشعب اسمه محمد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

لو شخص طلب من أقاربه يشهدوا بالحق فرفضوا الشهادة فقاطعهم فهل يكون قاطع رحم؟ علي جمعة يرد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

هل صلة الرحم بالزيارة فقط؟ وليه بيتقال إن السوشيال ميديا بتبعد الناس عن بعض؟ جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية