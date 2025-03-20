منطقة الإسكندرية الأزهرية تكرم الطلاب المتميزين في احتفالية الأزهر لعام 2025

كرّمت منطقة الإسكندرية الأزهرية الطلاب والطالبات المشاركين في احتفالية مرور 1085 عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، التي تُقام سنويًا في السابع من رمضان المبارك. وقد شهدت الاحتفالية عروضًا متميزة عكست مواهب الطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية.

قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتكريم المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة.

حيث قام الدكتور أحمد طه، القائم بعمل مدير العلاقات العامة، بتسليمهم شهادات التقدير، بحضور كل من محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، ورانيا منسي، موجه التربية الاجتماعية بإدارتي المنتزه والعامرية، بالإضافة إلى شيوخ المعاهد والأخصائيين الاجتماعيين. وقد مثّل الطلاب المشاركون معاهد فتيات سيدي بشر، والسيوف، وبنين أبي العيون، ومعهد براعم طيبة الخاص، والإمام الحسين.

وأعرب الدكتور أبو خزيمة عن فخره بإبداعات الطلاب، مشيدًا بدورهم في تقديم صورة مشرّفة للأزهر الشريف.

كما أكّد أن هذه الإنجازات تعكس اهتمام الأزهر برعاية المواهب الشابة وتنميتها. ووجّه الشكر والتقدير لأولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين على جهودهم في دعم الطلاب وتحفيزهم على الإبداع والتميز، مشددًا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لهم لتحقيق مزيد من النجاحات.

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