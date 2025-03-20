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حوادث

استعجال التحريات التكميلية بواقعة "طفلة شارع التسعين"

استعجال التحريات
استعجال التحريات التكميلية بواقعة "طفلة شارع التسعين"

استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية حول واقعة والدة طفلة تبلغ من العمر عامين، تركتها تتسول وتستجدي المارة بشارع التسعين بالتجمع الخامس، وذلك في اتهامها بتهمة الإهمال وتعريض حياة طفلتها للخطر.  

وكانت النيابة قد بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية، وأمرت بضبط وإحضار والدة الطفلة.

وكانت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقت بلاغا من شاب يفيد برؤيته طفلة تبلغ من العمر عامين في حالة يرثي لها وإعياء شديدة حافية القدمين، تقف في شارع التسعين تستجدي المارة. 

وبالانتقال والفحص وبمعاونة المجلس القومي للطفولة تم أخذ الطفلة، وتبين من التحقيقات أن والدة الأخيرة معتادة تركها في شارع التسعين بالتجمع الخامس منذ الفجر وحتى المغرب تستجدي المارة دون أكل أو شرب أو حذاء تلبسه.

وتم اتخاذ اللازم تجاه الطفلة والكشف الطبي عليها تمهيدا لتنفيذ قرار النيابة العامة بإيداعها دار الرعاية. 

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