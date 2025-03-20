الصحة تعلن استقدام 3 خبراء من المصريين بالخارج لتقديم خدمات طبية دقيقة بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنظيم عدد من الزيارات لخبراء دوليين في مختلف التخصصات الطبية وذلك ضمن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، لتقديم خدمات للمرضى في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة شباب الأطباء ومقدمي الخدمة ونقل الخبرات العلمية والإكلينيكية إليهم بما ينعكس على تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الحالات المرضية.

وقال المتحدث الرسمي إن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، تضمن خلال الشهر الجاري، زيارة الدكتور حسام سيراج، استشاري القلب بمستشفى الأميرة الكسندرا بالمملكة المتحدة لمستشفى الساحل التعليمي بالقاهرة، في الفترة من 17 حتى 20 مارس، بالإضافة إلى زيارة الدكتور محمود وجيه، استشاري التخدير وطب ما قبل الجراحة لمستشفى السلام بمدينة السلام، في الفترة من 15 إلى 22 مارس.

برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أن برنامج استقدام الخبراء المصريين العاملين بالخارج، تضمن أيضا زيارة الدكتور محمد سالم، الأستاذ المساعد في طب أورام الجهاز الهضمي بجامعة ويك فورست بالولايات المتحدة الأمريكية، لمركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، لمناظرة حالات الأورام، خاصة أورام القولون والبنكرياس، وإجراء الجراجات في الفترة من 20 إلى 31 مارس الجاري، لافتا إلى أن الخبراء يقومون بأداء تلك الأعمال بالمجان دون تقاضي أي مقابل مادي.

ونوهت الدكتورة أميرة محمد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بوزارة الصحة والسكان، بأنه تم تنسيق زيارة كل خبير طبقًا لجدول أعماله بالخارج وتم تجهيز الحالات وترشيحها من قبل الأطباء العاملين بمستشفيات الوزارة، حيث يسبق المناظرات الإكلينيكية والعمليات الجراحية للحالات لقاءات تدريبية نظرية مع شباب الأطباء لنقل خبراتهم العلمية واطلاعهم على آخر المستجدات في مجال تخصصهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.