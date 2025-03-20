الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

بن شرقي يدخل حسابات الزمالك

محمد بن شرقي لاعب
محمد بن شرقي لاعب غزل المحلة، فيتو

عرض وكيل محمد بن شرقي لاعب غزل المحلة على مسئولي نادي الزمالك، بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب في انتقالات الصيف الجاري.

وأوضحت مصادر أن الزمالك احال ملف اللاعب إلى لجنة التخطيط لبحث الأمر وعرض اللاعب على بيسيرو المدير الفني للزمالك لحسم أمره.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، اليوم الخميس، تدريباته بعد رفض بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة الجونة أمس الأربعاء في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي: "أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي".

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة، وسيستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته في نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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