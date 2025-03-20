منتخب عمان يخطف نقطة ثمينة من كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

خطف منتخب عمان نقطة ثمينة من أرض نظيره الكوري الجنوبي بعدما تعادل بهدف لمثله اليوم الخميس في المرحلة السابعة من مباريات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل لكوريا الجنوبية هوانغ هي تشان في الدقيقة الواحدة والأربعين قبل أن يعدّل علي البوسعيدي لمنتخب عمان في الدقيقة (80).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلي 15 نقطة في الصدارة مقابل سبع نقاط لمنتخب عمان صاحب المركز الرابع.

ويعد هذا التعادل الثاني تواليًا لكوريا الجنوبية في الدور الثالث من التصفيات بينما كان هذا التعادل الأول للمنتخب العماني.

وعلي صعيد آخر فاز منتخب اليابان على البحرين بهدفين دون رد اليوم الخميس بملعب "سايتاما"، ضمن منافسات الجولة السابعة في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة للمونديال ويصبح أول المتأهلين رسميا لكأس العالم 2026.

وسجل ثنائية اليابان كل من كامادا وكوبو خلال الشوط الثاني من المباراة.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وتم تقسم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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