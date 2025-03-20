الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

حبس تاجر روج لأجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بإمبابة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة، بحبس صاحب محل لبيع أجهزة "الريسيفر" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا ببيع أجهزة غير مصرح بها تستخدم في فك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبث الفضائي، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات أن المتهم، وهو مالك محل بدائرة قسم شرطة إمبابة، يقوم ببيع أجهزة الريسيفر المعدلة بطريقة غير قانونية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل وضبط المتهم وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر المخالفة. وبمواجهته، أقر ببيع الأجهزة المحظورة لتحقيق مكاسب مالية.

اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

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نيابة الجيزة حبس صاحب محل لبيع أجهزة الريسيفر بيع أجهزة غير مصرح بها فك شفرات القنوات الفضائية وزارة الداخلية

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