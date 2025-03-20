الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع توسعة كورنيش الإسكندرية ومشروع حدائق تلال الفسطاط

رئيس الوزراء يتابع
رئيس الوزراء يتابع سير مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة سير الأعمال في مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، وكذا الموقف التنفيذي الحالي لمشروع حدائق تلال الفسطاط وإجراءات تشغيله.

 

وجاء ذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني لوزير الإسكان.     

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا الاجتماع هو متابعة موقف مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية، في ظل قرب حلول أشهر الصيف التي تشهد زيادة الكثافات المرورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاجتماع سيتناول كذلك موقف تشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط، حيث يقوم الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان بتنفيذ المشروعين.
   

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، الذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية مشروعات تطوير كورنيش الإسكندرية ومحاور الطرق، التي تسهم في تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقق السيولة المرورية، وتربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية، كما تسهم في الوقت نفسه في الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن محاور الطرق تمثل شرايين التنمية، وتصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.
    

وفي هذا الإطار، تناول اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، الموقف التنفيذي لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية في المسافة بين المنتزه حتى فندق المحروسة، بطول حوالي 5 كم، شاملًا الأعمال الصناعية، ليصبح بعرض 32 مترا بواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه بدل 3 حارات،  بجانب إنشاء نحو 17 بوابة دخول للشواطئ. 
 

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط أنه يتم أثناء تنفيذ الأعمال بالكورنيش الحرص على عدم تعطيل الحركة المرورية، ومواصلة التنسيق لنقل أعمال المرافق المتعارضة مع التوسعات، لافتا إلى أنه سيتم العمل على ضغط البرامج الزمنية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان؛ لسرعة الانتهاء من أكبر قدر من الأعمال قبل دخول فصل الصيف، والتأكد من الجاهزية لاستيعاب الكثافات المرورية بالمنطقة.
     

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في مشروع توسعة الكورنيش، على أن يتم زيادة المعدات والعمالة؛ للانتهاء من مختلف الأعمال في أقرب وقت ممكن.
     

 وخلال الاجتماع، تناول وزير الإسكان موقف سير الأعمال بمشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وخاصة ما يتعلق بالأعمال الجاري تنفيذها بمناطق: الأسواق، والقصبة، والمنطقة الاستثمارية، والمنطقة التراثية، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.
 

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم التوجيه بضغط البرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل؛ للانتهاء من تنفيذ المشروع، كما تم التوجيه بضرورة الحرص على التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع. 
    

من جانبه، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يضم عدة مناطق، من بينها المنطقة الثقافية، والتي تقع في مقابلة البوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسي على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التي تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، كما يضم المشروع منطقة التلال والوادي، إضافة إلى منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية، والمنطقة التراثية التي تعد منطقة سياحية ذات طابع متميز، كما تشمل أعمال المشروع تطوير منطقة النادي المصري القاهري، موضحًا أنه يوجد للحديقة أكتر من 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية بها" أبواب معاصرة – أبواب تاريخية – أبواب حدائقية")، بجانب أعمال تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص.
 

وخلال تناول مشروع حدائق الفسطاط، استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية سيناريوهات إدارة وتشغيل المشروع، كما تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات الطرح للتشغيل والصيانة والإدارة، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن هناك عددا من العروض التي تقدمت بها شركات كبرى للتشغيل، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، والعمل على إسناد التشغيل والصيانة والإدارة لأفضل شركة متقدمة في هذا المجال.

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