الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

السجن 3 سنوات لسائق متهم بهتك عرض فتاة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام بالسجن 3 سنوات.

وجاء في أمر إحالة المتهم "ع. م"، أنه في غضون مارس الجاري هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن جذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولا التعدى عليها إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحدث بالمجني عليها إصابة عبارة عن كسر بالذراع اليمنى أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما.

وتلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تفيد بقيام سائق توك توك بهتك عرضها والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام السلام

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