رسالة بيسيرو للاعبي الزمالك بعد التعادل مع الجونة

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق عقب مباراة الجونة أمس ضمن منافسات بطولة كأس العاصمة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وركز بيسيرو على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباراة، مشددًا على ضرورة تحسين الأداء الدفاعي والهجومي.

وأكد مدرب الأبيض أن الفريق كان يحتاج إلى مزيد من التركيز في إنهاء الهجمات، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم بين اللاعبين داخل الملعب.

كما طالب بيسيرو بتحسين الانضباط التكتيكي وتجنب الأخطاء الفردية التي كادت أن تؤدي إلى خسارة المباراة، موضحا أن الفريق سيواصل العمل الجاد للتحضير للمباريات القادمة بهدف تحسين النتائج والعودة إلى طريق الانتصارات وعدم تكرار الأخطاء أمام بتروجيت يوم الأحد المقبل.

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