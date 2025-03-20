الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

استعجال التقرير المروري لسائق خلاطة أسمنت ألقى مخلفات خرسانة في شوارع التجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري لسائق سيارة وخلاطة أسمنت قام بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

إلقاء مخلفات الخرسانة بالتجمع الخامس 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات واقعة قيام سائق سيارة وخلاطة أسمنت بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة تظهر سائق "خلاطة أسمنت" وهو يلقي المخلفات بطريقة مستفزة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية.

بعد تحريات مكثفة، تم تحديد وضبط السيارة والخلاطة، الذي تبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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