استعجال التقرير المروري لسائق خلاطة أسمنت ألقى مخلفات خرسانة في شوارع التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التقرير المروري لسائق سيارة وخلاطة أسمنت قام بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

إلقاء مخلفات الخرسانة بالتجمع الخامس

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات واقعة قيام سائق سيارة وخلاطة أسمنت بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة تظهر سائق "خلاطة أسمنت" وهو يلقي المخلفات بطريقة مستفزة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية.

بعد تحريات مكثفة، تم تحديد وضبط السيارة والخلاطة، الذي تبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.