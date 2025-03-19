الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

حجز سائق خلاطة أسمنت ألقى مخلفات خرسانة في شوارع التجمع

حبس متهم أرشيفية
حبس متهم أرشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز سائق سيارة وخلاطة أسمنت قام بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

إلقاء مخلفات الخرسانة بالتجمع الخامس 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت ملابسات واقعة قيام سائق سيارة وخلاطة اسمنت بإلقاء مخلفات الخرسانة بالطريق العام بمنطقة التجمع الخامس، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة تظهر سائق "خلاطة أسمنت" وهو يلقي المخلفات بطريقة مستفزة، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية.

بعد تحريات مكثفة، تم تحديد وضبط السيارة والخلاطة، الذي تبين أنه مقيم بمحافظة القليوبية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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