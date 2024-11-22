الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي لكمية مخدرات ضبطت بحوزة 3 أشخاص في المطار

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو

تسلمت نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي لكمية من الأقراص المخدرة ضبطت بحوزة 3 أشخاص في مطار القاهرة الدولي.

وتبين من التقرير أن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين تعود لأقراص من مخدر الترامادول وزجاجات تحتوي على زيت مخدر الماريجوانا المدرجة في الجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 أشخاص أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة بلغت 219 شريط مخدر وعبوات وزجاجات تحتوي على مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة مطار القاهرة الدولي النيابة العامة مخدر الترامادول

مواد متعلقة

حبس المتهمين بجلب شحنة من مخدر الكبتاجون بقيمة مليار جنيه

مفاجأة في قضية مخدر اغتصاب الفتيات، شريك البلوجر يكشف للنيابة طريقة تهريب Ghp لداخل البلاد

بعد القبض علي داليا فؤاد، مكافحة الإدمان يحذر من تناول عقار GHB "مخدر الاغتصاب"

الأكثر قراءة

نجل شيف شهير يدهس عامل دليفري بالشيخ زايد ويفر هاربا (فيديو وصور)

القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

أسرع من الصوت وعصي على الاعتراض، قدرات الصاروخ أوريشنيك الروسي بعد استخدامه بأوكرانيا

ياسر ريان: مصطفى شوبير أفضل من عواد وموهوب على والده

BMW وهيونداي وكيا الأبرز، الخدمات الحكومية تعلن عن مزاد سيارات جديد

إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار وكالة الطاقة الذرية

رسميا، موعد صرف مرتبات نوفمبر، اعرف جدول صرف المرتبات 2024

قفزة في أسعار النفط بعد استخدام روسيا صاروخ عابر للقارات في ضرب أوكرانيا

منوعات

المزيد

لصوص لكن ظرفاء، فيديو طريف لـ "حرامية جزم" أثناء عثورهما على "صيد ثمين" (فيديو)

السلطات الكويتية تسحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص

شاهد، لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر في السعودية

أشعلت مواقع التواصل بعد مباراة تايسون وبول، فتاة الحلبة تخرج عن صمتها 

المزيد

خدمات

المزيد

8 حالات لرد اللوحات المعدنية للمرور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلى

كام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 22 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية