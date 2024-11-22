تفاصيل تقرير المعمل الكيماوي لكمية مخدرات ضبطت بحوزة 3 أشخاص في المطار

تسلمت نيابة النزهة تقرير المعمل الكيماوي لكمية من الأقراص المخدرة ضبطت بحوزة 3 أشخاص في مطار القاهرة الدولي.

وتبين من التقرير أن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين تعود لأقراص من مخدر الترامادول وزجاجات تحتوي على زيت مخدر الماريجوانا المدرجة في الجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط 3 أشخاص أثناء إنهاء إجراءات سفرهم على متن إحدى الرحلات الجوية وبحوزتهم عدد من الأقراص المخدرة بلغت 219 شريط مخدر وعبوات وزجاجات تحتوي على مواد مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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