"الفوز بأمم أفريقيا أم التأهل لكأس العالم"، أيهما يفضل حسام حسن

رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الاختيار بين الفوز بكأس الأمم أو التأهل لكأس العالم، ساعيًا لتكرر ما فعله مع المنتخب كلاعب.

حسام حسن يتحدث عن تحدياته المقبلة

وقال حسام حسن في تصريحات لوكالة رويترز عن الاختيار بين الفوز بأمم أفريقيا أم التأهل إلى كأس العالم: "الهدفان مهمان للغاية. الفوز بكأس أفريقيا بعد غياب أمر رائع للمنتخب وللاعبين، خاصة لهذا الجيل المميز الرائع الذي يستحق ذلك".

وأضاف: "أيضا بلوغ كأس العالم والوصول لأدوار متقدمة سيكون أكثر روعة وسيوثق أداء هذا الجيل والجهاز الفني وبالطبع إسعاد الجماهير المصرية التي تستحق الكثير".

و عن إنجازه المفضل بين تسجيل هدف التأهل في شباك الجزائر أو قيادة المنتخب لكأس العالم 2026، أجاب ضاحكًا: "سؤال صعب، لكن الفرحة واحدة لأن النتيجة هي رفع اسم مصر عاليًا وهذا الأهم بالنسبة لي".

وأضاف: "فرحة تسجيل هدف الصعود لكأس العالم 1990 كانت بعد غياب 56 عامًا، أما الفرحة الآن فستكون كمدرب، لكن لطالما كانت الرغبة هي الوجود في البطولة الأهم والأقوى لكرة القدم".

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