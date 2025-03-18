محافظ الجيزة يعقد لقاء الثلاثاء الدوري لبحث شكاوى المواطنين

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءه الدوري يوم الثلاثاء لمناقشة وحل شكاوى وطلبات سكان أحياء ومراكز الهرم، جنوب الجيزة، كرداسة، ومنشأة القناطر.

قرارات حاسمة خلال اللقاء

استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين، وأصدر توجيهاته الفورية لحلها، ومن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها التصدي لمخالفات البناء في الهرم وكرداسة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين؛ وإغلاق ورشة مخالفة في كرداسة تسببت في إزعاج السكان، مع تحرير محضر ضدها، وتحرير محضر بيئي ضد مطعم في منشأة القناطر بسبب إلقاء المخلفات في الشارع، مما يسبب تلوثًا وانبعاث روائح كريهة، ومتابعة موقف المخطط التفصيلي لبعض المناطق وفحص تراخيص العقارات المخالفة.



تفاصيل أبرز الشكاوى

واستمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المتضررين من إزالة سور مخالف بحي الهرم، وأكد على ضرورة متابعة المخطط التفصيلي للمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات بناء.

كما ناقش شكوى مواطن من حي جنوب الجيزة بشأن قرار تنكيس عقاره، الذي صدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم رفض تظلمه، مؤكدًا التزام المحافظة بتنفيذ القرارات وفق القوانين المنظمة.

وفي كرداسة، استعرض المحافظ شكوى تتعلق بتعدي أحد الجيران على سور فيلا بشارع فريدة الشوباشي، حيث وجه بإزالة الأعمال المخالفة ووقف توصيل المرافق للعقار غير المرخص.

تحسين الخدمات البيئية والنظافة

ووجه المحافظ مسؤولي مركز كرداسة بسرعة إزالة تراكمات القمامة بشارع أبو السعود سعودي، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المشكلة.

وفي منشأة القناطر، أمر المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مطعم مخالف بقرية جزاية بسبب إلقاء مخلفاته في الشارع، وأكد على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بالاشتراطات البيئية والصحية.

شهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

وأكد محافظ الجيزة استمرار عقد اللقاءات الدورية مع المواطنين لضمان سرعة حل المشكلات وتحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى الأهالي، في إطار توجه الدولة لتعزيز آليات التواصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

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