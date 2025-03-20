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رياضة

أحمد رمضان يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة الأردن وديًّا

منتخب السيدات،فيتو
منتخب السيدات،فيتو

منتخب السيدات، أعلن أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية قائمة اللاعبات اللاتي تم اختيارهن لمواجهة الأردن وديًا، يومي 4 و8 أبريل المقبل، استعدادًا لمنتخب غانا في الدور الأخير لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأصبح  منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أحمد رمضان، على بعد خطوة من إنجاز تاريخي، غائب منذ 9 سنوات.

وغاب  منتخب مصر إلى مرحلة النهائية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها في المغرب، بعد الفوز على رواندا بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

ووصل منتخب مصر إلى مرحلة النهائية من تصفيات أمم أفريقيا للسيدات المقرر إقامتها في المغرب، بعد الفوز على رواندا بنتيجة 3-2 ذهابا وإيابا.

وفاز منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية على رواندا ذهابا، بنتيجة 1-0، قبل أن يعود ويتعادل على أرضه 2-2.ويضرب منتخب مصر موعدا مع غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، وتقام المباراة في أكتوبر المقبل ويتأهل الفائز إلى كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وفي حالة تخطى منتخب مصر عقبة غانا، سيتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية للسيدات للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1998 و2016.

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