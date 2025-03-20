حسام حسن يؤكد قوة منتخب مصر بوجود هذا الثنائي

تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن حلمه بالتتويج بلقب مع منتخب مصر والتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

حسام حسن يتحدث عن التتويج بلقب قاري مع منتخب مصر

وقال حسام حسن في تصريحات لوكالة رويترز: "نبذل قصارى جهدنا لتحقيق البطولة مجددًا بعد فترة من الغياب. البطولات التي حققتها كلاعب أقل شيء أقدمه لمنتخب بلادي مع كوكبة مميزة من اللاعبين الكبار وقتها".

وواصل: "نجحنا كجهاز فني في التأهل لبطولة 2025 بعدما تصدرنا مجموعتنا وفزنا في أربع مباريات وتعادلنا في مباراتين شهدتا الاعتماد على وجوده جديدة لإعدادهم للمرحلة المقبلة".

وتابع: "أتمنى التتويج بالبطولة لإسعاد الشعب المصري والعودة لمنصات التتويج، وطبعا لأتوج بها كمدرب وأواصل كتابة التاريخ مع المنتخب وهذا أقل ما نقدمه لبلادنا".

وتبدو تشكيلة مصر المحتملة في كأس أفريقيا المقبلة مثالية، بوجود القائد محمد صلاح إلى جانب عمر مرموش المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي إضافة لثنائي الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم مدافع نيس ومصطفى محمد مهاجم نانت.

كان العامل الأساسي لتحقيق ثلاثية كأس الأمم 2006 و2008 و2010 الاعتماد على لاعبين من الدوري المحلي، ويعي حسام حسن ذلك جيدًا، إذ كان قائدا للمنتخب خلال فوزه بأول كأس ضمن هذه الثلاثية.

وقال العميد: "وجود صلاح ومرموش في أكبر أندية العالم وظهورهما بأداء مميز أمر رائع ويمنح المنتخب قوة أكبر. بالطبع سيواجهان صعوبة كبيرة في أمم أفريقيا بسبب الضغط الذي سيقع عليهما لكنهما أصبحا أكثر خبرة في التعامل مع هذه الضغوط".

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