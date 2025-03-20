الخميس 20 مارس 2025
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حوادث

طعن قضائي على حكم رفض شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المطالب ببطلان حكم رفض دعوى الإلغاء شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.

وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفضت الدعوى المطالبة بشطب منتصر الزيات، القضية مقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم 54388 لسنة 77 قضائية وتطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد منتصر الزيات  بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيده من جداول المحامين المشتغلين،  لصدور حكم  نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء.

طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم رفض شطب الزيات 

جاء في الصحيفة ان أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة فكانت أحكام استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين.

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