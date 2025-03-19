التدريب القضائي بالنيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول آليات التحقيق والتصرف

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ١٨ و١٩ مارس الجاري، بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بمشاركة (٢٢) من أعضاء النيابة من مختلف الدرجات القضائية من درجة معاون نيابة حتى وكيل نيابة.

الدورات تسهم في تعزيز قدرات النيابة الإدارية

واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، والحرص على أهمية استمرار عقد مثل هذه الورش التدريبية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف الجوانب الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.

وأكد مدير المركز خلال كلمته حرص المركز على تنفيذ توجيهات رئيس الهيئة من خلال وضع خطة تدريبية مستدامة تستهدف تدريب جميع أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية، وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، من خلال محاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو جديد ومُستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:

"تطوير الذات... أساس النجاح"، ألقتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني عضو مركز التدريب القضائي، ومحاضرات ناقشت "التطبيقات العملية"، وألقتها كل من المستشارة نهى أسامة – عضو إدارة التفتيش القضائي، والمستشار علاء باهي الدين – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار عصام كمال أبو الروس – عضو إدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام اليوم تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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