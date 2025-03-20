الخميس 20 مارس 2025
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مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير احتياجات مشروعات الاستصلاح الزراعي

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتأمين الاحتياجات الرئيسية الداعمة لمشروعات التنمية الزراعية بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، وذلك في اجتماعٍ عقده اليوم الخميس بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مدحت، رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بوزارة الموارد المائية والري، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات المعنية.

 

توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على توفير الاحتياجات المختلفة لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة

 وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الاحتياجات المختلفة لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، سواء بمنطقة الدلتا الجديدة، أو وسط وشمال سيناء، بما يُسهم في سرعة الإنتهاء من هذه المشروعات التنموية المهمة؛ وتعزيز أثرها الإيجابي في تحقيق الأمن الغذائي.  

 

موقف تنفيذ أعمال مصادر المياه لمشروعات التنمية الزراعية الجديدة 

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ أعمال مصادر المياه لمشروعات التنمية الزراعية الجديدة التي تعتمد على مياه الصرف الزراعي المعالجة في الدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، بما في ذلك المسار الناقل للمياه، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد للتوسع في انشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، وكذا محطات الرفع، إلى جانب التحول إلى نظام الري الحديث، في إطار توجه الدولة للعمل على تقليل الفاقد من المياه في الأنشطة المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التغذية الكهربائية المطلوبة للبنية التحتية لمشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء، فضلًا عن موقف إقامة محطات المحولات اللازمة لكافة مناطق الاستصلاح الزراعي.

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