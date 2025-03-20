الخميس 20 مارس 2025
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مصرع طالب صدمته سيارة بكورنيش الإسكندرية

مصرع طالب صدمته سيارة،
مصرع طالب صدمته سيارة، فيتو

لقى طالب بالصف الثاني الإعدادي، مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة كامب شيزار بحي وسط.

مصرع طالب صدمته سيارة 

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا، من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بطفل أثناء عبوره الطريق بمنطقة كامب شيزار علي الكورنيش. 

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة الطفل "أدهم علي السيد" 15 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي أثناء عبوره الطريق المشار إليه.

حزن في سان مارك 

جرى نقل الطفل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى في حالة حرجة إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته عقب نقله إلى المستشفى بساعات قليلة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرقي بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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