"جبران" يشهد وقائع تسليم 750 عقد عمل للشباب في 26 محافظة

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقائع تسليم أكثر من 750 عقد عمل للشباب، من بينهم 179 عقد لذوي همم، وذلك في 26 محافظة، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك عن طريق "الفيديو كونفرانس".

وشملت الوظائف محافظات: الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ، وبني سويف، والجيزة، ومرسى مطروح، ودمياط، والشرقية، والقاهرة، والفيوم، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، وأسوان، والقليوبية، والوادي الجديد.

ووجه الوزير مديري المديريات بمُتابعة الشباب حتى بعد استلام تلك الفرص، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبيئة العمل اللائقة، كما وجه الشكر والتقدير إلى شركات القطاع الخاص على دورها وتعاونها مع "الوزارة" لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، مُتطرقًا إلى الجهود التي تبذلها "الوزارة" و"مديرياتها" في تنفيذ أهداف خطة "التدريب من أجل الشباب"، حيث أكد على أهمية الإستمرار في الإستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة في كل المحافظات لتأهيل الشباب وإعدادهم لجميع الفرص التي توفرها "الوزارة" مع "القطاع الخاص"،في إطار سياسات مواجهة البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية بمركز المعلومات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وأحمد علام مدير عام إدراة الاحصاء والنشر بمركز المعلومات.

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