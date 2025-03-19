رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي يكرم عددا من العاملين المتميزين

قام المحاسب مجدي أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بتكريم عدد من العناصر المتميزة من العاملين بقطاعات العمليات والمنسقين بمباني الركاب ٣.٢، حيث قدم إسحق لهم شهادات التقدير وحثهم علي الحفاظ على المستوى الراقي الذي ظهروا به لمواصلة التميز في العمل ولتشجيعهم كمثال يحتذى به.

تكريم شركة ميناء القاهرة للعاملين المتميزين

يأتي ذلك في إطار توجيهات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالاهتمام بالعنصر البشري لتشجيعه وتدريبه.

وتولي شركة الميناء أهمية قصوى لإعداد الكوادر الشابة من خلال الحصول على أعلى مستويات برامج التدريب بالإضافة الي توفير مناخ العمل المناسب الذي يساعد علي التميز والابتكار في تقديم خدمات متميزة للركاب طبقا للمعايير الدولية في ظل الاستراتيجية التي تتبنها الشركة والتي تهدف الي جعل مطار القاهرة الدولي في مصاف المطارات العالمية.

وتضمنت أسماء المكرمين كل من كريم حمدي عبده وهبه عاطف عادل ورشا محمد السيد وأسامة عبدالله عكاشة وسيمون شوقي حنا ورغدة شريف حسن وأحمد سيد فتحي وخالد حسين محمد.

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