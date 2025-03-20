الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

شريف فتحي يُصدر قرارًا بندب أمين عام جديد لصندوق دعم السياحة والآثار

الدكتور شريف جمال
الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين صندوق دعم السياحة والآثار

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا، بندب الدكتور شريف جمال عبد الجواد لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، حيث كان يشغل منصب مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية. 
 

الدكتور شريف جمال عبدالجواد 
الدكتور شريف جمال عبدالجواد 

تعيين أمين عام جديد لصندوق دعم السياحة والآثار

 

وحصل الدكتور شريف جمال عبد الجواد على الدكتوراه في التمويل والاستثمار من جامعة قناة السويس، وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. 

وتدرج بعدد من الوظائف المالية حيث شغل منصب مراقب مالي بوزارات كل من السياحة والآثار، والمالية، والعمل، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أنه عمل كمدیر مالي لمجموعة BRG لتجارة التجزئة.

السيرة الذاتية للمدير العام لصندوق دعم السياحة والآثار الجديد 
 

ويتمتع بخبرة كبيرة في إنشاء الأنظمة المالية للشركات والهيئات الاقتصادية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والعمل على أنواع مختلفة من الأنظمة المالية، بجانب خبراته في التحليل المالي للقوائم المالية واعداد التقارير المالية المختلفة، وفي التعامل مع مكاتب المحاسبة الدولية الكبرى وإعداد القوائم المالية الختامية مع تطبيق معايير المحاسبة المصرية. 
 

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شريف فتحي شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار صندوق دعم السياحة والآثار وزارة المالية

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